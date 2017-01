"La discarica? Soldi buttati"

foto Afp Correlati Arriva la nave "acchiappa plastica"

L'Europa "verde": meno discariche e più riciclo 2,5 miliardi di euro l'anno. Un conto pagato dai cittadini, per esempio per le tariffe relative all'acquisto di petrolio, e che invece potrebbe essere evitato se ci fossero inceneritori e termovalorizzatori. Questa la conclusione del report "Attivazione filiera del combustibile solido secondario (Css), potenziali benefici per il sistema Paese" redatto da Nomisma Energia. Privilegiare la discarica rispetto all'inceneritore è uno spreco di denaro che in Italia costa almeno. Un conto pagato dai cittadini, per esempio per le tariffe relative all'acquisto di petrolio, e che invece potrebbe essere evitato se ci fossero inceneritori e termovalorizzatori. Questa la conclusione del report "Attivazione filiera del combustibile solido secondario (Css), potenziali benefici per il sistema Paese" redatto da

Soldi “buttati” in discarica - In Italia, in base all'analisi, ogni anno circa 17 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani degli oltre 32 milioni prodotti finiscono in discarica provocando uno spreco di energia altrimenti sfruttabile pari a 3,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per un valore di circa 2,5 miliardi di euro (calcolando il greggio a 657 euro a tonnellata). Risorse perdute che pesano sulla collettività fino a 50 euro l'anno in bolletta.



Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli rileva come l'Italia sia in "emergenza energetica e per i rifiuti e che il Css ricavabile dai rifiuti sia la soluzione ottimale" perché consente di produrre energia per elettricità o riscaldamento attraverso inceneritori o termovalorizzatori, centrali elettriche e cementifici.



Sostituisce, infatti, i fossili e quindi permette di risparmiare sull'approvvigionamento di petrolio e di ridurre i costi sulle tariffe. Facendo una proiezione al 2020, si stimano undici milioni di tonnellate all'anno di rifiuti in discarica, con un valore energetico di 24,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e una perdita economica di di 13,3 miliardi di euro (prevedendo una media del prezzo del petrolio a 547,5 euro per tonnellata).



In Italia, spiega Tabarelli, ci sono casi virtuosi per la raccolta differenziata e il riciclaggio, che però non può avvenire all'infinito per alcune materie come per esempio carta, tessuti, legno lavorato. Quindi o finiscono in discarica o possono essere bruciati per recuperare energia.