Una ricetta salverà il tonno

Greenpeace, il tonno è messo in pericolo dalla pesca intensiva. Un'alternativa sostenibile può essere la pesca alla canna che ha un minimo impatto ambientale e dà lavoro a migliaia di piccoli pescatori costieri. Per utilizzare il tonno pescato con questo metodo sono le ricette che l'associazione ambientalista ha lanciato insieme allo chef romano Angelo Troiani creando delle ricette "salva tonno"

"Tonni in trappola" - Grazie alla campagna "Tonni in trappola" di Greenpeace, alcune aziende italiane hanno iniziato a distribuire nei supermercati scatolette con tonnetto striato pescato a canna. E sul sito dell'associazione è possibile consultare la classifica delle aziende in base al tonno che impiegano ma anche consultare le ricette salva-tonno.



Lo chef Angelo Troiani spiega: "Ho deciso di eliminare completamente dal menu del mio ristorante il tonno rosso, risorsa sull'orlo del collasso a causa di anni di pesca eccessiva. Ecco perché ho aderito subito all'invito di Greenpeace di far conoscere prodotti sostenibili, esempi di tonno in scatola che oltre a essere gustoso non contribuisce alla distruzione del mare. Se svuotiamo il mare di pesci, dovremo rinunciare anche a molti piaceri per il palato".



La scelta è in mano ai consumatori - Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace, dice: "Adesso sta a noi consumatori chiedere che sul nostro mercato arrivi solo tonno sostenibile. Solo col loro aiuto potremo convincere le aziende, che hanno fatto dei passi avanti in seguito alle nostre pressioni, a rendere sostenibile il 100 per cento dei loro prodotti".