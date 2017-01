Il braccialetto che vuole diventare un albero

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

Electrolux Design Lab 2013, concorso di idee sul futuro degli elettrodomestici, ci sono molti progetti ispirati da un'ambizione green. In particolare, sono focalizzati sulla qualità dell'aria che respiriamo. Il tema dell'edizione 2013 è l'Inspired Urban Living. Gli otto finalisti, ancora da definire, voleranno a Stoccolma il 16 ottobre. Ci saranno tre vincitori: al primo classificato andrà un premio in denaro di 5mila euro e uno stage retribuito di sei mesi.

Respiri "puliti" - Ecco alcuni dei progetti legati dal filo dell'attenzione all'ambiente. Si utilizzano i carboni attivi di bambù, dalle eccellenti proprietà depurative, nel progetto Ohita sviluppato dal messicano Jorge Alberto Treviño Blanco. Si tratta di un dispositivo in grado di migliorare la qualità dell’aria.



Utilizza i magneti, azionati da un leggero impulso manuale, depurano l'aria nel concept Coco ideato da Kristîne Bula (Lettonia). Oltre a filtrare l’aria,l'apparecchio emana le essenze desiderate.



Air Drop, sviluppato da Jillian Tackaberry (Stati Uniti), è un sistema di purificazione dell’aria a forma di goccia che impiega l’energia solare per autoalimentarsi proprio come le piante, assorbendo i gas inquinanti presenti nell’aria.



Hand Tree è un braccialetto che agisce come un albero. Sviluppato da Alexandr Kostin (Russia), purifica l’aria tramite di un filtro in carbonio che permette di “ripulire” l’aria che respiriamo, anche in mezzo allo smog della città.