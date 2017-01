Cittadini in campo contro i roghi

foto Ap/Lapresse Correlati Giornata delle foreste: un aiuto al clima

Per ogni neonato sarà piantato un albero "Preveniamo gli incendi", proposta anche quest'estate da Vas Onlus (Verdi Ambiente e Società), Confederazione italiana agricoltori e Federconsumatori. Un invito aperto a tutti per segnalare zone degradate, cigli stradali e ferroviari non ripuliti da sterpaglie, aree agricole incolte e presenza di discariche abusive. Trasformare i cittadini in guardiani a tutela dei boschi è l'obiettivo della campagna, proposta anche quest'estate da. Un invito aperto a tutti per segnalare zone degradate, cigli stradali e ferroviari non ripuliti da sterpaglie, aree agricole incolte e presenza di discariche abusive.

Alcuni suggerimenti - Ci sono precise regole per evitare incidenti: non accendere fuochi fuori dalle aree attrezzate, non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi ancora accesi, prima di parcheggiare l'auto accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca, non abbandonare rifiuti nei boschi, non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia e altri residui agricoli.



Prevenire è meglio che... - Grazie alla prevenzione, ricordano le tre organizzazioni agricole, in Italia in quasi dieci anni sono stati salvati oltre 500mila ettari di boschi ed evitati danni economici per più di 100 miliardi di euro.



In questa direzione è stato determinante, rilevano Vas, Cia e Federconsumatori, l'impegno degli agricoltori e degli ambientalisti, uno strumento in più a supporto del lavoro del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, soprattutto nei mesi estivi quando l'assenza di piogge e il caldo torrido favoriscono lo scoppio e l'espansione delle fiamme per chilometri e chilometri di vegetazione.



Incendi, tra l'altro, notano le tre associazioni, causati spesso da veri e propri "piromani killer", o comunque riconducibili a origini dolose legate alla speculazione edilizia oppure all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Se si avvistano dei roghi bisogna chiamare il 1515 del Corpo Forestale dello Stato o il 115 dei Vigili del Fuoco.