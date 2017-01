Città italiane sempre più verdi

foto Afp Correlati Meno crimini con il verde di città

I colletti bianchi sognano l'aratro Istat "Dati ambientali nelle città. Qualità dell'ambiente urbano". La crescita di verde urbano è piccola, certo, pari all'1% rispetto al 2011, ma pur sempre un dato positivo da mettere in evidenza. Nel 2012 il verde urbano rappresenta il 2,8% del territorio dei comuni capoluogo di provincia: pari a oltre 570 milioni di metri quadrati. Questi i dati del report"Dati ambientali nelle città. Qualità dell'ambiente urbano".

Più di 30 metri quadrati a testa - Ogni abitante ha a disposizione, in media, uno spazio di verde urbano pari a 31,4 mq. Nel rapporto si sottolinea, tra l'altro, che il 15,3% della superficie comunale è inclusa in aree naturali protette.



A elevato profilo verde sono 16 comuni, pari al 13,8% dei capoluoghi: Como, Monza, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Prato, Matera, Reggio Calabria; sei grandi comuni, come Genova, Trieste, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari.



Mentre in 52 comuni la superficie verde è più contenuta rispetto alla densità media: tra questi la metà dei capoluoghi del centro e quasi il 62% di quelli del Mezzogiorno, incluse importanti realtà come Bari e Catania. Al Nord invece la cosa riguarda una città su quattro.