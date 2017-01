Moria di pesci a Venezia, è colpa delle alghe

Alghe divora-ossigeno - "La moria è stata determinata in aree della laguna - come rileva l'assessore comunale all'Ambiente Gianfranco Bettin - dove l'acqua è particolarmente basse con l'ossigeno che è stato letteralmente divorato dalla fioritura straordinaria di alghe. Un fenomeno dovuto alle condizioni meteo con temperature alte, umidità e ristagno dei venti che hanno limitato la circolazione dell'aria e quindi delle acque della laguna".

L'Arpa del veneto specifica: "La causa è lo sviluppo anomalo di alghe dei generi Ulva, Gracilaria e Agardhiella". Secondo gli esperti dell'Arpa, le cause sono da ricercare nelle anomalie climatiche: "Per il particolare andamento meteorologico della scorsa primavera ed inizio estate, con abbondanti precipitazioni prima e caldo anomalo poi, la produzione di biomassa è stata particolarmente abbondante".



Follie climatiche - Superata la fase di fioritura, viene aggiunto, "lo sviluppo del materiale vegetale si è interrotto ed è iniziata la decomposizione". Il fenomeno ha avuto conseguenze negative - moria di pesci e cattivo odore - soprattutto nella zona compresa tra il centro storico e la gronda lagunare nell'area di Mestre-Marghera, in quanto caratterizzate da scarso ricambio idrico, bassi fondali (con forte riscaldamento dell'acqua) e importante apporto di nutrienti per le alghe (azoto e fosforo) che giungono in laguna attraverso i corsi d'acqua. Per l'Arpa "si tratta di un fenomeno naturale e circoscritto nella zona, mentre il resto della laguna presenta condizioni normali". Fondamentale, comunque, "la situazione di anomalia meteo climatica".