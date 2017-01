Città del Messico,frutta in cambio di rifiuti

foto Afp Correlati Guarda le foto

Guinness dei primati per il cane "riciclone" Città del Messico. Nella megalopoli, i cittadini portano i rifiuti al mercato e ottengono in cambio frutta e verdura fresca. Si chiama Mercado del Treque (Mercato del baratto) ed è un'iniziativa voluta dal sindaco Marcelo Ebrard e accolta con favore dai cittadini. Il baratto si tinge di verde a. Nella megalopoli, i cittadini portano i rifiuti al mercato e ottengono in cambio frutta e verdura fresca. Si chiama(Mercato del baratto) ed è un'iniziativa voluta dal sindacoaccolta con favore dai cittadini.

Come funziona - Ecco, dunque, che orde di cittadini portano carta, vetro, plastica o alluminio. Come premio, si ricevono "punti verdi", moneta creata appositamente per essere scambiata con prodotti alimentari di aziende agricole locali e biologiche. I materiali riciclabili vengono poi selezionati e pesati da volontari e poi consegnati alle società di riciclaggio locale.



Di necessità virtù - Questa è una delle strategie adottate dalla città per far fronte alla chiusura di una delle più grandi discariche al mondo. Il 31 dicembre del 2011, infatti, è stato definitivamente chiuso il cancello del sito di Bordo Poniente dove venivano conferite quotidianamente 1.430 tonnellate di rifiuti.