Trento,il quartiere green è firmato Renzo Piano

L'attenzione all'ambiente si vede già nella scelta dei materiali. Renzo Piano ha scritto sul sito : "Usare il legno è già di per sé un’attività intelligente, non solo perché siamo a Trento, ma perché è un materiale nobile, antico, è un materiale che viene dalle foreste, e le foreste si rinnovano, per cui di fatto è energia rinnovabile oltre che perfettamente riciclabile".L'involucro edilizio è pensato per ridurre al minimo la dispersione di calore grazie alla coibentazione dei muri e al cappotto esterno.Le case potranno usufruire di fonti pulite per l'energia elettrica. Come spiega lo stesso Piano: "In questo progetto, abbiamo cercato energia per il museo nel sottosuolo, con otto sonde che vanno a 100 metri di profondità, e abbiamo intercettato l’energia del sole con pannelli fotovoltaici sui tetti".La centrale di trigenerazione fornisce energia ai sistemi di climatizzazione invernale ed estiva, mentre l’accurata progettazione degli spazi, le vetrate basso-emissive e la ventilazione naturale, rendono confortevole l’ambiente interno di Le Albere. Grazie a un sistema di recupero delle acque piovane si possono ridurre anche i consumi idrici.