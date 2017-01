Bologna si illumina di green

foto Afp Correlati Led poco diffusi in Europa ma convenienti

Luce pulita imitando le lucciole Bologna sostituirà 30mila vecchi lampioni con sorgenti ai vapori di mercurio con altri ad elevata efficienza energetica. Inoltre verranno realizzati sistemi di regolazione del flusso luminoso che consentiranno di modulare l'illuminazione. Una ristrutturazione della rete d'illuminazione a vantaggio dell'ambiente e delle casse comunali.

Spendere per risparmiare - Con un investimento di circa 25 milioni nei prossimi tre anni, il Comune e la società Enel Sole, si procederà alla riqualificazione energetica e alla gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Saranno sostituiti 45mila punti luce e 5mila semafori.



Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha detto: "E' un accordo molto importante che consente una ristrutturazione completa della rete d'illuminazione cittadina, in maniera innovativa e intelligente. Gli investimenti inoltre si tradurranno in possibilità significative per le imprese del territorio e l'accordo garantisce i livelli occupazionali e contrattuali esistenti".