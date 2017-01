"Intercettare" gli animali per salvargli la vita

foto Afp Correlati Lav e Marevivo: "Mai più delfini in cattività"

I bisonti smagriscono per il clima caldo Università di Porto Rico e i cui risultati sono stati pubblicati su Peer J. Identificare l'andamento delle specie in via di estinzione tramite il "riconoscimento vocale" è possibile grazie a una tecnica che registrando migliaia di versi di uccelli, rane e scimmie, segnala la presenza, l'assenza e le oscillazioni complessive delle specie minacciate. Una tecnica innovativa messa a punto da un'équipe di ricerca dell'e i cui risultati sono stati pubblicati su

Captare suoni per salvare gli animali - Gli studiosi hanno sviluppato un sistema hardware e software per raccogliere, elaborare e analizzare registrazioni audio in tempo reale. Il sistema utilizza componenti semplici da usare, come iPod, per registrare 144 minuti al giorno dei versi degli animali di una foresta e spedirli in tempo reale a una stazione lontana 40 chilometri. Le registrazioni vengono poi inoltrate al server del progetto a Porto Rico, dove vengono elaborate e messe a disposizione di tutti, attraverso internet, in meno di un minuto. Il sistema è in grado di elaborare più di 100mila registrazioni in meno di un'ora, fornendo informazioni sulla presenza o assenza della specie minacciate.



La specie "ascoltata" - La sperimentazione è avvenuta in Porto Rico e Costa Rica e tra gli animali tenuti sotto osservazione vi è stata una rana in via di estinzione presente a Porto Rico il cui nome scientifico è Eleutherodactylus juanariveroi. Questa specie ha mostrato un declino significativo in quattro anni, ma poi un recupero nel quinto anno, dinamica comune in molte specie ma spesso difficile da misurare.



Non è necessario fare ricerche sul campo - Mitchell Aide, tra i coordinatori della ricerca, ha spiegato: "Per capire l'impatto della deforestazione e dei cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di dati affidabili e a lungo termine sulla fauna di tutto il mondo".



Il metodo di campionamento tradizionale, ha aggiunto, che invia biologi sul campo per lo studioso "è costoso e spesso produce dati incompleti perché limitati dal fatto che è impossibile mantenere biologi sul campo 24 ore al giorno per tutto l'anno, ed è impossibile controllare vari siti simultaneamente".