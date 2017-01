Troppe meduse per pesca eccessiva

Per diventare sentinelle marine basta fotografare gli esemplari avvistati in acqua e inviare la segnalazione al sito meteomeduse.it, una app per smartphone di Focus in collaborazione con l'Università del Salento e il Cnr-Ismar. L'idea è nata per arricchire la mappa degli avvistamenti, particolarmente frequenti in Liguria, Friuli, all'Elba, in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.L'estate 2013 è tra le meno calde, eppure le meduse non sembrano risparmiare le coste italiane. Il biologo marino Ferdinando Boero dell'Università del Salento e Cnr-Ismar afferma: "A riprova che la presenza di queste specie marine ha come causa prevalente l'eccesso di pesca, più che il surriscaldamento globale. Abbiamo depauperato le specie ittiche, ci sono meno larve e quindi meno baby pesci e le meduse hanno pertanto meno concorrenti per la loro dieta. E così si moltiplicano. La novità è che i bagnanti hanno preso confidenza con queste specie marine e sanno riconoscerle. Sanno, per esempio, che quelle più urticanti hanno tentacoli molto lunghi (la Pelagia o la Caravella Portoghese), e talvolta arrivano ad apprezzare la bellezza degli esemplari innocui".C'è, invece, chi ne apprezza addirittura il gusto. Uno chef stellato come Gennaro Esposito che si è cimentato in un' originale ricetta a base di questi animali marini in una recente iniziativa di Marevivo . Comunque, anche se non tutte le meduse sono urticanti, molte sono innocue per l'uomo, anche se è sempre meglio evitare incontri ravvicinati.