Mediterraneo osservato dal cielo

Correlati Arriva la nave "acchiappa plastica"

Arriva un'app per salvare il mare Maxi-operazione di monitoraggio nel mar Mediterraneo fra isole Baleari e Spagna, contro gli scarichi illegali di inquinanti da parte delle navi. L'intervento, organizzato dal centro regionale di risposta in caso di emergenza inquinamento marino (Rempec), ha coinvolto gli aerei di cinque Paesi dell'area: Spagna, Italia, Francia e per la prima volta Marocco e Algeria.

Macchie di petrolio di 3 km quadrati - L'operazione, con base a Palma di Majorca nelle Baleari, è la seconda di questo tipo ma è la prima ad aver coinvolto due Paesi della sponda Sud. Condotta per quasi due giorni interi a fine giugno, anche di notte, ha rilevato tre macchie di petrolio, la più grande di 3,6 km quadrati.



Il direttore di Rempec, Frederic Hebert, ha spiegato: "Sfortunatamente questa volta non abbiamo preso la barca dietro al petrolio mentre nel 2009 ne avevamo individuata una che è stata fermata poi nel porto di Marsiglia e ha dovuto pagare una multa complessiva di circa 700mila euro".



Poco coordinamento internazionale - Perché tanto tempo fra un'operazione congiunta e l'altra? "Nel Mediterraneo il coordinamento di queste operazioni non è ancora un'abitudine, come invece avviene nel Mare del Nord e nel Baltico e sono i singoli Paesi ad effettuare i monitoraggi".



In più c'è la burocrazia per coordinare l'intervento degli aerei: in Francia sono le dogane ad averli, in Italia la guardia costiera, mentre in Algeria o Marocco è il ministero della difesa. Ma il lavoro di Rempec prosegue, e il direttore ha affermato: "La prossima volta forse tenteremo un'operazione in Adriatico, oppure sulla sponda Sud, come richiesto dagli algerini, preoccupati dalle perdite di petrolio lungo la rotta del traffico fra Gibilterra e il Canale di Suez".