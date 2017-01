I metalli si ricavano da pannelli e vecchie tv

foto Afp Correlati Paesi emergenti:"Non siamo discariche"

Quando la piastrella si fa con la tv Raecycle, un centro per i rifiuti elettrici ed elettronici che si occupa di recuperarli e smaltirli. Oltre ai pannelli solari, sarà specializzato anche nel trattamento dei tubi catodici. I pannelli fotovoltaici sono green ma dove buttarli a fine vita? E' stato inaugurato a Siracusa, un centro per i rifiuti elettrici ed elettronici che si occupa di recuperarli e smaltirli. Oltre ai pannelli solari, sarà specializzato anche nel trattamento dei tubi catodici.

Piombo dalle vecchie tv - Sarà recuperato il piombo dai tubi catodici delle vecchie tv. Un recupero importante in termini di volumi visto che ogni anno vengono recuperati in Italia più di 40mila tonnellate di tubi catodici di cui il 40% è costituito da vetro al piombo.



Considerando che il tenore del piombo presente è del 22%, ogni anno vengono messe in discarica e perse in modo irreversibile 3.500 tonnellate di piombo con un danno economico stimato in 5 milioni di euro, oltre a quello ambientale.



Silicio e vetro dai pannelli - Inoltre, l'impiego del macchinario Solar Glass ML progettato da Compton per il riciclo dei pannelli fotovoltaici, consente di ricavare un vetro pulito, omogeneo e privo di sostanze plastiche o metalliche, recuperando inoltre le piste argentate e il silicio presente.