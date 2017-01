Da Shanghai a Milano in moto elettrica

foto Sito ufficiale Correlati Shanghai - Milano in moto elettrica

Uno degli obiettivi è conquistare un record mondiale: il viaggio più lungo in moto elettrica (già superato con i 9.600 km già percorsi). L'altro è comunicare l'importanza del rispetto per l'ambiente in cui viviamo. E il viaggio della carovana di "Meneghina Express" è fatto anche di sapori alimentari, alla scoperta di colture semisconosciute. Con questi intenti, Nicola Colombo e Valerio Fumagalli sono saliti in sella il 10 giugno a Shanghai e giungeranno a Milano il 25 luglio. Quando Tgcom24 li rintraccia al telefono sono vicino a Stalingrado.

Nicola, com'è nata l'idea?

"Dalla passione per le moto e dalla mia professione che ha a che fare con la gestione dell'eco sostenibilità".



Cosa volete comunicare tu e Valerio?

"Vogliamo far conoscere meglio i mezzi alternativi meno inquinanti e far sapere che non hanno tanti vincoli come si potrebbe pensare. Inoltre, sarà l'occasione per scoprire le colture locali e la storia degli agricoltori in angoli remoti del globo".



Come avete ricaricato le moto durante il viaggio?

"Abbiamo due veicoli di assistenza con pannelli solari e generatori che sfruttano la potenza del motore. Inoltre, abbiamo tre batterie aggiuntive per ogni moto. Quando ci troviamo in albergo, ci attacchiamo alla rete elettrica".



Quali sono i tempi di ricarica?

"Sono necessarie due ore. Grazie agli accorgimenti che ti ho elencato riusciamo a fare solo due soste al giorno".

Maria Rosa Pavia