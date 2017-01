Lombardia leader nel riciclo di lampade

foto Da video Correlati Un milione di tonnellate di CO2 evitate grazie al riciclo dei rifiuti elettrici

Quando la piastrella si fa con la tv Ecolamp che ha superato la raccolta di mille tonnellate di lampade a basso consumo nel primo semestre 2013. Risultati eccellenti nella raccolta e il riciclo dei bulbi luminosi a basso consumo in Lombardia, Veneto e Piemonte, ma l’incremento maggiore si registra nel centro e sud Italia. Ne dà notizia il consorzioche ha superato la raccolta di mille tonnellate di lampade a basso consumo nel primo semestre 2013.

Raccolta in crescita - Dal primo gennaio al 30 giugno 2013, infatti, il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al riciclo delle sorgenti luminose a fine vita, ha raggiunto 1.000.474 chili, segnando un incremento del 15 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2012 (in cui ne sono state raccolte 866 tonnellate). I cittadini hanno consegnato nei primi sei mesi dell’anno oltre 340 tonnellate di lampadine esauste presso le 2.245 Isole Ecologiche presidiate dal Consorzio in tutta Italia. Supera il 15 per cento la crescita della raccolta proveniente dal canale professionale: dalle 570 tonnellate dei primi sei mesi del 2012, alle 660 del 2013.



La classifica regionale - Dal punto di vista regionale, conferma il primato italiano la Lombardia, con oltre 320 tonnellate di lampadine esauste raccolte nei primi sei mesi del 2013 (+6 per cento rispetto al pari periodo del 2012), seguita dal Veneto con 122 tonnellate (+14 per cento) e dal Piemonte con 94 tonnellate (+9 per cento). Tutte le regioni italiane registrano un segno positivo rispetto al 2012 nella raccolta di sorgenti luminose, ad eccezione delle Calabria che segna una riduzione del 45 per cento e si posiziona al 18° posto della classifica italiana con 2.485 chili. Ottima crescita in Molise, che triplica la raccolta rispetto al primo semestre 2012 con 5.330 chili, in Abruzzo (+123 per cento) con 16.263 chili e in Val d’Aosta (+91 per cento) con 1.550 chili. Eccellente incremento anche in Sardegna (+75%, 10.708 chili), Trentino Alto Adige (+62%, 28.683 chili), Sicilia (+50%, 40.143 chili) e Puglia (+50%, 27.627 chili).