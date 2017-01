Carta, cala la raccolta ma aumenta il riciclo

foto Afp Correlati I lettori vogliono libri in carta riciclata

Benefici economici - Il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica ha presentato il 18esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone. Nonostante la contrazione dei consumi è migliorato il dato relativo al riciclo, pari all'84,5%, in crescita del 6% sul 2011. Il riciclo quindi - rileva il Comieco - è "un vero fiore all'occhiello della green economy italiana: considerando occupazione e indotto, il valore della materia prima generata dal riciclo e i mancati costi di smaltimento, i benefici economici che il sistema ha prodotto nel 2012 sono pari a 405 milioni di euro. Dal 1999 al 2012, il beneficio netto complessivo è stato di 4,3 miliardi di euro. Durante questo periodo è stata evitata la costruzione di ben 270 nuove discariche, 22 solo nel 2012".



Bel Paese leader nel riciclo - Ignazio Capuano, presidente del Comieco, ha affermato: "L'Italia si conferma eccellenza europea nel recupero e riciclo di carta e cartone: nel 2012 oltre nove imballaggi su dieci sono stati recuperati e riciclati. Nel sud Italia, le performance di raccolta differenziata sono ancora sotto gli standard e quindi attraverso Ancitel Comieco è stato istituito uno sportello tecnico per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone stanziando, in via sperimentale per il 2013, un budget complessivo di un milione di euro".