Auto da tradizionale a elettrica con un kit

Auto, gli italiani le vogliono ecologiche Presto sarà in commercio un kit per la conversione delle automobili tradizionali in vetture elettriche, progettato e collaudato già in molti prototipi da un team composto in prevalenza da artigiani riparatori, meccanici ed elettricisti veneti, in collaborazione con ricercatori provenienti da diversi poli universitari.

Strumento "salva portafoglio" - La Confartigianato, grazie all'ausilio di una rete di ricercatori, ha già predisposto e collaudato il sistema per trasformare le automobili con motore a scoppio in veicoli a trazione elettrica. L'associazione artigiana ha spiegato: "L'obiettivo è rendere accessibile e a prezzi popolari, cioè molto inferiori al costo della sostituzione dell'automobile usata, questi interventi, in modo tale da rivitalizzare un segmento dell'artigianato, quello, appunto, dei riparatori e dei meccanici elettricisti, e di contribuire allo stesso punto a una svolta green nelle politiche della mobilità". Entro il 2020, è stato ricordato, in Italia saranno installate 125 mila colonnine di ricarica, 10mila delle quali in territorio veneto.



Un piano per muoversi in modo green - L'innovativo set si inserisce nell'ambito più ampio di un progetto di mobilità sostenibile finanziato da Ascotrade (gruppo Ascopiave), chiamato "Summit". Un piano per muoversi in maniera sostenibile che per 24 mesi, porterà in otto comuni partner della provincia di Treviso iniziative e infrastrutture per l'introduzione della mobilità elettrica. Il progetto, del valore di 1,15 milioni, sarà finanziato per metà dall'Unione europea e per metà dalla società trevigiana. E' prevista l'installazione di più colonnine per la ricarica elettrica delle autovetture, la consegna di alcuni autoveicoli Volvo a trazione elettrica nuovi e la conversione di un certo numero di automobili usate, di proprietà delle amministrazioni comunali, in automobili elettriche.