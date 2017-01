Arriva il bando per il mini idroelettrico

foto Afp Correlati Rinnovabili, Italia quinta al mondo

L'idroelettrico si fa mini Sfruttando opere già esistenti utilizzate per l'irrigazione estiva, con un minimo investimento sarà possibile produrre energia elettrica ecosostenibile. E' quanto contenuto nel bando appena pubblicato dall'Ex Agensud del ministero delle Politiche Agricole (www.agensud.it), che prevede di assegnare risorse ai consorzi di bonifica del centro-sud Italia che dispongono già delle infrastrutture irrigue utilizzabili per la produzione di energia elettrica.

Energia fai da te - Le regioni interessate sono Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si tratta di una sorta di energia fai da te con l'utilizzo del mini idroelettrico. Il contributo pubblico è di 20 milioni di euro, e si prevedono investimenti per oltre 60 milioni grazie al capitale apportato dai privati.



Pochi soldi, tanta energia - Il commissario ad acta ex Agensud, Roberto Iodice, ha spiegato: "E' un'iniziativa innovativa, la prima in Italia che consente con pochi spiccioli di investimento di produrre ingenti quantità di energia elettrica. In un anno solare, ogni consorzio potrà produrre 8.000 Kw/h di energia elettrica equivalente al consumo per un intero anno solare di 13mila famiglie medie. Il totale della programmazione consentirà di produrre ogni anno oltre 125.000.000 Kw/h, l'equivalente dell'energia elettrica consumata da un milione di cittadini italiani".



Iodice ha sottolineato: "Questa misura va proprio nella direzione indicata dal ministro Nunzia De Girolamo, perché consente di produrre risorse senza ulteriore occupazione di suolo agricolo".



Per ora il bando prevede benefici per i consorzi del centro sud ma presto dovrebbe arrivare una specifica programmazione anche per i consorzi di bonifica delle regioni del nord.