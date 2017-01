Voli "accorciati" per ridurre la CO2

foto Afp Correlati Arriva l'aereo spia contro gli eco crimini

Enav nel 2012 è stata prodotta meno CO2 nei cieli italiani nel 2012. Grazie alla Società nazionale per l'assistenza al volo sono state infatti risparmiate 4.200 tonnellate di carburante e 13.500 tonnellate di anidride carbonica. Il cielo italiano è sempre più verde. Con il piano efficienza voli di

Vantaggi economici - Le compagnie aeree hanno messo da parte circa 3,3 milioni di euro (considerando il valore medio annuo del costo del carburante avio in 0,78/Kg). Dal 2008 - anno di avvio del Flight Efficiency Plan (Fep), basato sulla riconfigurazione dello spazio aereo nazionale - al 2011 sono state emesse 310mila tonnellate di CO2 in meno grazie ad un taglio di 18 milioni chilometri e di 98mila tonnellate di carburante, per un valore di circa 60 milioni di euro.



Distanze "accorciate" - Nel 2012, il Fep di Enav ha consentito la riduzione delle distanze, dei tempi di volo e delle operazioni aeroportuali per la fase di movimentazione a terra con risparmi di carburante, rotte più dirette e meno inquinanti. Il risultato è stato un risparmio di circa 750mila chilometri di volato e quindi un risparmio di carburante di circa 4.200 tonnellate e una riduzione di circa 13.500 tonnellate di emissione di CO2. Questi risultati sono stati possibili grazie alla formazione e all'addestramento specifico dei controllori del traffico aereo, all'aggiornamento dei sistemi tecnologici su tutti gli impianti, oltre che alla collaborazione con l'Aeronautica Militare, per la gestione dello spazio aereo in maniera flessibile e coordinata.