Gb, ex centrale elettrica diventerà lussuosa

Wwf, ecco come difendere il territorio Gran Bretagna dà lezioni in campo di riconversione di costruzioni abbandonate. Fino agli anni Ottanta, l'imponente centrale elettrica di Battersea era in funzione. Adesso, l'edificio, il più grande d'Europa in mattoni, diventerà un centro residenziale di lusso con centinaia di appartamenti, uffici, negozi e ristoranti. Ladà lezioni in campo di riconversione di costruzioni abbandonate. Fino agli anni Ottanta, l'imponente centrale elettrica diera in funzione. Adesso, l'edificio, il più grande d'Europa in mattoni, diventerà un centro residenziale di lusso con centinaia di appartamenti, uffici, negozi e ristoranti.

Finanziamento miliardario - Il premier inglese David Cameron ha detto: "Questo è uno dei gioielli della corona" per inaugurare i lavori di restauro e conversione della storica costruzione con quattro colossali ciminiere, che si trova nel sud-ovest di Londra. All'evento ha preso parte anche Boris Johnson, il sindaco di Londra, e Najib Razak, premier della Malesia, che ha finanziato il progetto da 8 miliardi di sterline.



Risvolti economici - Cameron ha scritto in una lettera al quotidiano Evening Standard: "Uno dei modi migliori per avere crescita e posti di lavoro, di cui abbiamo bisogno nel Paese, è incoraggiare gli investimenti esteri in Gran Bretagna".



Proprio la Malesia sta diventando uno dei maggiori investitori nei nuovi progetti nel Regno Unito, insieme al Qatar e al Kuwait. L'edificio era rimasto inutilizzato e praticamente abbandonato per tre decenni.