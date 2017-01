I veicoli elettrici saranno il triplo nel 2023

foto Afp Correlati Auto, gli italiani le vogliono ecologiche

Torino, il bus tarda? L'azienda paga IDTechEx, istituto che conduce ricerche di mercato in settori tecnologici avanzati, che ha condotto una rilevazione sulle tendenze della mobilità green. Entro dieci anni triplicheranno i veicoli elettrici nel mondo, arrivando a circa 116 milioni: la stima arriva dall', istituto che conduce ricerche di mercato in settori tecnologici avanzati, che ha condotto una rilevazione sulle tendenze della mobilità green.

Impennata delle bici elettriche - Attualmente nel mondo circolano 38,8 milioni di veicoli elettrici, secondo il rapporto gli incrementi più significativi da qui al 2023 riguarderanno i dispositivi per disabili e il settore dei quadricicli elettrici, mentre è previsto un calo nel mercato degli ibridi.



Secondo gli analisti, saranno le e-bike, a vendere di più in valore assoluto seguendo la tendenza in atto nel comparto della pedalata assistita che conta già 30 milioni di unità all'anno prodotte e che promette un vero e proprio boom in Cina, India e altri Paesi dell'area Asia-Pacifico.



La Cina infatti detiene già un record, quanto a mezzi puliti: il 90% dei mezzi elettrici di tutto il mondo sono prodotti proprio nella Repubblica popolare cinese.



Meno brillanti le performance delle auto che, secondo IDTechEx, rappresenteranno solo l'8% del numero totale dei veicoli prodotti entro il 2023.