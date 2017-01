Casa al fresco ma in modo green

foto Afp Correlati La casa origami muta col clima

Mais al posto delle mattonelle Combattere le temperature troppo alte a casa o al lavoro può costare caro: un utilizzo scorretto dei condizionatori può portare una bolletta salata, ma anche un notevole inquinamento ambientale. Un condizionatore in grado di rinfrescare una stanza di circa 20 metri quadrati, in funzione per sei ore al giorno per quattro mesi all'anno, consuma circa 560 kWh ed emette circa 340 kg di CO2.

Fare buone scelte - Sono i dati pubblicati nella guida della Mostra Convegno Expocomfort, biennale dell'impiantistica civile e industriale, climatizzazione e ed energie rinnovabili, con i consigli per fare le scelte migliori nell'acquisto dei condizionatori e per usarli al meglio.



Le dritte per il "raffrescamento passivo" - Numeri alla mano, prima di accendere il condizionatore è bene mettere in campo alcuni accorgimenti per ridurre le temperature senza refrigerare, facendo ricorso al cosiddetto "raffrescamento passivo".



1. Favorire la ventilazione naturale degli ambienti interni

2. Individuare le fonti di riscaldamento che contribuiscono ad aumentare la temperatura (elettrodomestici, illuminazione, computer, eccetera). La produzione di calore di questi apparecchi può essere ridotta posizionandoli ad almeno 5-10 cm dalle pareti per favorire il ricambio di aria

3. Dove possibile, circondare l'edificio di vegetazione: ciò porta in media a una riduzione di circa 2-3°C, mentre un tappeto d'erba, al posto di una strada asfaltata, raffredda il terreno di 6-8°C

4. Per contrastare il calore esterno servono pareti ben isolate e pesanti, finestre schermate, colori chiari per tetti e pareti che incrementano la capacità di riflesso dei raggi solari dell'edificio, infissi nuovi e doppi vetri. In questo caso si tratta di intervenire sulla casa, ma è bene ricordare che grazie all'ultimo provvedimento preso dal Governo per rispondere alla Direttiva Europea sul Rendimento Energetico, la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione degli immobili ammonta al 65% del totale per investimenti fino a 100mila euro per interventi fino al 31 dicembre 2013.



Quale condizionatore scegliere - Se si vuole comunque ricorrere al condizionatore, l'acquisto di un apparecchio ad alta efficienza energetica è una spesa che ripaga perché il beneficio economico sulla bolletta è immediato: un condizionatore di classe energetica A consuma infatti oltre il 30% di energia in meno rispetto a uno di classe C. Ecco alcuni consigli di utilizzo:



1. Ricordarsi di spegnere il condizionatore in camera da letto prima di andare a dormire

2. Non superare i 6-7 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna

3. Il condizionatore non deve essere esposto ai raggi diretti del sole

4. Tenere tendaggi, mobili e altri impedimenti lontani dai bocchettoni di aria fredda, e porte e finestre chiuse per non disperdere l'aria fresca prodotta 5. Pulire apparecchiature e filtri affinché l'aria non incontri ostacoli e non proliferino muffe e batteri che possono causare allergie e malanni.