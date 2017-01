Lotta alla CO2 prodotta dalle grandi navi

foto Afp Correlati Smog, Venezia ferma le barche a motore

Carcasse di navi: via a eco-riciclo La lente d'ingrandimento dell'Unione europea si posa sulle emissioni di anidride carbonica delle grandi navi. La commissione Ue ha infatti proposto una legge che impone ai proprietari delle navi di grandi dimensioni che attraccano nei porti europei di monitorare e comunicare le emissioni di anidride carbonica.

A partire dal 2018 - Le emissioni derivanti dal trasporto marittimo internazionale rappresentano il 3% delle emissioni di gas serra mondiali e il 4% delle emissioni di gas serra dell'Ue. Ma, in questo modo, afferma la commissione, è stato compiuto "il primo passo verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti marittimi". E' stata anche pubblicata "la strategia" per il taglio delle emissioni, che dovrebbe avvenire preferibilmente attraverso misure a livello mondiale. La proposta di regolamento prevede che queste norme siano applicate a partire dal primo gennaio 2018. In base alla valutazione di impatto fatta dalla commissione, il sistema Ue di monitoraggio, comunicazione e verifica (Mrv) proposto dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 fino al 2% rispetto alla situazione attuale. Inoltre, dovrebbe anche ridurre i costi netti per gli armatori per un importo fino a 1,2 miliardi di euro l'anno al 2030.



Più trasparenza - La proposta sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per il commissario Ue al Clima, Connie Hedegaard, si sta "tracciando la strada. Il sistema di monitoraggio dell'Ue porterà vantaggi a livello ambientale ed economico per il settore del trasporto marittimo aumentando la trasparenza e offrendo incentivi agli armatori affinché riducano queste emissioni". Si tratta, aggiunge, di un'iniziativa "pienamente in linea con le ultime proposte concernenti le norme mondiali e con le misure fondate sul mercato attualmente oggetto di dibattito in seno all'Organizzazione marittima internazionale (Imo)".