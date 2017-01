Parigi al buio per evitare gli sprechi

foto Afp Correlati I tagli del governo fanno vedere le stelle

Londra sott'acqua nel 2100 Parigi spegne le sue luminarie per evitare gli sprechi energetici. All'una di notte si spegneranno le illuminazioni di monumenti pubblici, chiese, stazioni, negozi, uffici e insegne della capitale ma anche di altre città e comuni francesi. Nota nel mondo come la Ville Lumière, ossia la città delle luci, da oggispegne le sue luminarie per evitare gli sprechi energetici. All'una di notte si spegneranno le illuminazioni di monumenti pubblici, chiese, stazioni, negozi, uffici e insegne della capitale ma anche di altre città e comuni francesi.

Chi sgarra paga - Ci saranno, però, alcune eccezioni per zone turistiche, attrazioni culturali e centri storici oltre che per le illuminazioni di Natale e di altri periodi festivi. Le multe per chi non rispetta il regolamento possono arrivare a 750 euro. Intanto il governo ha lanciato una campagna di comunicazione dal titolo “Illuminare per niente di notte” con lo scopo di informare commercianti e imprese.



Risparmio importante - L'obiettivo è risparmiare 200 milioni di euro l'anno, equivalenti, secondo il portavoce di France Nature Environnement, Benoit Hartmann, "al consumo di energia di 750mila persone o alla produzione di una centrale nucleare". Per quanto riguarda l'impatto ambientale, spiega l'Agence de l'environnement, si tratta di una riduzione di 250mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica, cioè il 30% delle emissioni di gas a effetto serra.



"Azione pedagogica" - Hartmann ha aggiunto: "La prossima tappa è la soppressione dell'illuminazione pubblica. La soluzione è un dispositivo che si accenda solo dopo avere rilevato la presenza di qualcuno". Per il ministro francese dell'Ecologia, Delphine Batho, "l'illuminazione, quando non è indispensabile diventa inquinamento. Il primo obiettivo di questa misura è fare pedagogia". In particolare, le vetrine dei negozi dovranno essere spente tra l'una e le sette del mattino (o comunque a partire dall'ora successiva la chiusura dell'attività) mentre le facciate dei monumenti pubblici dovranno essere illuminate solo dal tramonto fino all'una.