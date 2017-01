I lettori vogliono libri in carta riciclata

foto Getty Correlati L'Europa "verde": meno discariche e più riciclo

Dylan Dog sarà in carta ecologica Greenpeace a un mese dal lancio del sondaggio sulla carta riciclata. L'indagine è stata pubblicata sul web e distribuita dai volontari dell'associazione ambientalista al pubblico presente all'edizione 2013 del Salone del Libro di Torino. "Contrariamente a quanto affermato dagli editori italiani, ai lettori la carta riciclata piace di più". Lo dicea un mese dal lancio del sondaggio sulla. L'indagine è stata pubblicata sul web e distribuita dai volontari dell'associazione ambientalista al pubblico presente all'edizione 2013 del Salone del Libro di Torino.

Lettori favorevoli - Sono state raccolte le opinioni dei lettori italiani attraverso cinque domande sulla carta riciclata. Hanno risposto più di 21 mila persone, di cui 1.413 visitatori del Salone. Per il 91,5% dei partecipanti non c'è alcun problema di leggibilità sulla carta riciclata rispetto a quella prodotta con fibra vergine. E sebbene l'84,8% sarebbe disposto a pagare una piccola somma in più se il problema per l'editore fosse il costo più elevato della carta riciclata, la restante parte ritiene che l'eventuale prezzo maggiorato non dovrebbe ricadere sul consumatore.



Vantaggi ambientali - Una tonnellata di carta riciclata consente di evitare, rispetto alla carta vergine, il taglio di 24 alberi, il consumo di 4.100 kWh di energia e di 26 metri cubi di acqua, e le emissioni di 27 chili di CO2. Se consideriamo un prodotto totalmente riciclato, si risparmia il 44% dell'energia totale consumata, il 38% delle emissioni nette di anidride carbonica, il 50% di acqua, il 49% di rifiuti solidi e il 100% di utilizzo di legno.