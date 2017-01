Palermo, diecimila alberi per Claudio Abbado

foto Afp Correlati Case sugli alberi, sì ma solo per i turisti

Palermo ha deciso di regalare simbolicamente diecimila alberi al Maestro Claudio Abbado, direttore d'orchestra che ha compiuto recentemente ottant'anni. Il gesto simbolico è comunicato da una lettera del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore alla Cultura Francesco Giambrone che annuncia anche di voler concedere la cittadinanza onoraria della città all'eminenza musicale.

Una dedica verde - Ricordando la grande sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale, a cui il Maestro ha dedicato tante iniziative, gli amministratori del capoluogo siciliano hanno quindi deciso di dedicare ad Abbado un progetto di imminente avvio, che prevede la piantumazione in città di diecimila frassini, nel grande parco "Ninni Cassarà", 26 ettari verdi all'interno del tessuto urbano. L'iniziativa si inserirà nel progetto “Un miliardo di alberi per salvare il pianeta” promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Orlando e Giambrone hanno dedicato l'iniziativa ad Abbado, invitandolo a recarsi a Palermo.