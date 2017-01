Greenpeace si scaglia contro l'olio di palma: "La deforestazione causa smog"

foto Ap/Lapresse Correlati Inquinamento, arriva lo zaino misura-smog

Smog, Venezia ferma le barche a motore Greenpeace punta il dito sulle aziende indonesiane che producono olio di palma e polpa di cellulosa per la produzione di carta. Singapore e Malesia sono avvolte da giorni da una fitta coltre di fumo. Un inquinamento dell'aria palpabile che rende difficili le normali attività quotidiane. La colpa è degli incendi appiccati in Indonesia. Contro quest'aria avvelenata, l'associazione ambientalistapunta il dito sulle aziende indonesiane che producono olio di palma e polpa di cellulosa per la produzione di carta.

Il J'accuse - Chiara Campione, responsabile della campagna foreste di Greenpeace Italia, dichiara: "E' tempo che queste aziende si assumano le proprie responsabilità e fermino gli incendi e la distruzione delle ultime foreste torbiere indonesiane. Il fumo che avvolge Singapore e la Malesia deriva da incendi appiccati in Indonesia, nell'isola di Sumatra, a oltre 200 chilometri di distanza, non da poveri contadini sprovveduti ma da potenti compagnie che fanno affari in tutto il mondo con prodotti della deforestazione".



Il dramma della deforestazione - Gli incendi, spiega Greenpeace, servono a permettere la conversione delle foreste in piantagioni di palma da olio o acacia per la produzione di carta che insieme costituiscono "il principale motore economico della distruzione delle foreste indonesiane".



I danni per l'atmosfera - Deforestazione e incendi causano ogni anno il rilascio in atmosfera di circa 1,8 miliardi di tonnellate di CO2: l'Indonesia è tra i maggiori Paesi emettitori di gas serra del Pianeta, subito dopo Cina e Stati Uniti. Quando una foresta torbiera viene tagliata a raso, drenata dall'acqua attraverso la costruzione di canali e infine incendiata, tutta la sostanza organica che la compone viene immessa in atmosfera sotto forma di CO2. Nelle parole di Greenpeace "una bomba che detona e accelera il cambiamento climatico".