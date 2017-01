I bisonti smagriscono per il clima caldo

foto Afp Correlati Usa, svolta green con tagli alle emissioni

Sono italiani i parchi Ue con più tipi di animali Kansas State University pubblicato su Plos One. Lo studio ha analizzato il modo in cui il clima regionale influisce sulle dimensioni di questi mammiferi. Con il surriscaldamento del pianeta i bisonti si "rimpiccioliranno". Ad affermarlo è una nuova ricerca dellapubblicato su. Lo studio ha analizzato il modo in cui il clima regionale influisce sulle dimensioni di questi mammiferi.

Dipende dalla qualità dell'erba - La ricerca rivela che le mandrie di bisonti nelle regione calde e asciutte tendono a pesare meno di quelle che vivono in climi più freddi e umidi. Analizzando i dati sulla massa del corpo di oltre 250mila bisonti degli Stati Uniti, i ricercatori hanno riportato a esempio come un esemplare maschio adulto in South Dakota pesi circa 860 chilogrammi, mentre uno in Oklahoma - soggetto a temperature più calde - arrivi a pesare 590 chilogrammi.



Una discrepanza che secondo gli studiosi dipende dalla qualità dell'erba che nelle regioni calde tende a contenere meno proteine. Joseph Craine, autore dello studio ha spiegato: "La differenza di temperatura tra i due Stati è di circa 20 gradi Fahrenheit (11 gradi), che è circa tre volte di più del previsto aumento della temperatura nei prossimi 75 anni. Questa è una differenza abbastanza estrema, ma è un chiaro indicatore sul fatto che il riscaldamento a lungo termine influenzerà la crescita dei bisonti nel corso dei prossimi 50-75 anni".