Api al sicuro con l'alveare fai da te

Tre step per costruire una "casa" - Per la struttura si usa una cassa di legno come cornice. All'interno vengono inseriti dei ceppi di legno in cui si praticano dei fori perché le api trovino dei piccoli buchi in cui entrare. Per quanto riguarda l'interno, deve essere riempito con gambi di fiori e piante, piccoli fusti ed erba così le api potranno costruire i loro giacigli. Fatto ciò, si deve fissare il rifugio in un posto adatto e in poco tempo le prime api pioniere inizieranno ad arrivare.



Il posto ideale - Per il rifugio, bisogna trovare il posto più tranquillo possibile e protetto dalla pioggia. Dopo che la colonia si sarà trasferita, non dovrà più essere spostato altrimenti le api potrebbero non ritrovare la strada di casa e morire. Sono adatti i luoghi vicini a campi con fiori come papaveri, fiordaliso o bocche di leone.



Cosa mettere dentro il rifugio - All'interno del giaciglio, bisogna mettere dei ceppi in legno come quercia o faggio, oppure un mattone cavo di cemento pulito. Come ulteriore riempimento si possono usare canne, magari di bambù, e piccoli ramoscelli.