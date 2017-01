foto Ansa Correlati Oms: "C'è il clima alterato dietro le alluvioni"

Mari caldi, pescato sempre più tropicale Decisione storica di Barack Obama per la difesa del pianeta. La Casa Bianca giovedì ha presentato un piano per ridurre l'inquinamento globale. Un progetto che si muoverà in tre direzioni: tagliare l'inquinamento da carbonio a livello nazionale, preparare la nazione a resistere agli impatti del riscaldamento globale e rivestire un ruolo di guida negli sforzi internazionali contro il cambiamento climatico.

Le misure interne - Obama emetterà un ordine presidenziale affinché l'Agenzia di protezione ambientale statunitense completi gli standard per l'abbassamento delle emissioni di carbonio nelle centrali elettriche esistenti. Il Dipartimento degli Interni ha il compito di autorizzare progetti di energie rinnovabili fino a dare energia a 6 milioni di case entro il 2020.



Interventi a livello internazionale - Nel piano, si parla di un'estensione delle iniziative internazionali, inclusi accordi bilaterali con Cina, India e altre nazioni fortemente inquinanti. Inoltre, d'ora in poi, il governo statunitense non supporterà più, tramite finanziamento pubblico, le centrali elettriche straniere alimentate a carbone, tranne che nei casi delle nazioni più povere del mondo o per le strutture impegnate nelle tecnologie di cattura e sequestro del carbonio. Infine, gli Stati Uniti si impegnano a collaborare con partner commerciali per lanciare delle trattative presso l'Organizzazione del commercio mondiale (World Trade Organization) per il commercio globale in beni ambientali, come le tecnologie per le energie pulite come i pannelli solari e le turbine eoliche.



Resistere ai cambiamenti climatici - Le agenzie federali supporteranno gli investimenti locali funzionali alla resilienza ai cambiamenti climatici. Il piano stabilisce la formazione a breve termine di una task force di funzionari a vari livelli dell'organizzazione statale che possa aiutare a rinforzare le comunità sul territorio. Sono state stabilite strategie pilota per le aree colpite dall'uragano Sandy del 2012 per addestrare le comunità contro futuri fenomeni atmosferici estremi e altri impatti climatici. Inoltre, nel progetto, si stabilisce una Partnership nazionale per la resilienza alla siccità e si espandono gli sforzi di ripristino per le foreste e i pascoli per rendere le aree meno vulnerabili agli incendi.