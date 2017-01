L'Etna è patrimonio dell'Unesco

foto Ap/Lapresse Correlati Etna, presto patrimonio dell'umanità

Unesco ha inserito l'Etna nel patrimonio mondiale definendolo come uno dei vulcani "più emblematici e attivi del mondo". Il comitato dell'agenzia delle Nazioni unite lo ha ufficializzato nella sua sessione annuale a Phnom Penh in Cambogia.

"Importanza scientifica e valori culturali" - L'Unesco ha aggiunto che l'Etna, il più importante vulcano in attività in Europa con un'attività conosciuta da almeno 2.700 anni, ha "una delle storie documentate di vulcanismo più lunghe del mondo. I crateri della vetta, i coni di cenere, le colate di lava, le grotte di lava e la depressione della valle del Bove fanno dell'Etna una destinazione privilegiata per la ricerca e per l'istruzione".



Il vulcano è stato premiato per "la sua notorietà, la sua importanza scientifica e i suoi valori culturali e pedagogici sono d'importanza mondiale". La zona classificata dall'Unesco come patrimonio mondiale, fa parte del Parco dell'Etna creato nel 1987.



Un altro sito italiano in lizza - Il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco dove vagliare l'iscrizione nel patrimonio di 31 luoghi naturali e culturali. Fino a ora sono 962 i siti iscritti in 157 paesi. Tra i siti che hanno chiesto l'ammissione per il loro "valore universale eccezionale" figurano tra gli altri le Ville e i giardini medicei in Italia, il monte Fuji in Giappone e la città di Agadez in Niger.