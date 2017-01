A New York il cellulare lo ricarica il Sole

foto Getty Correlati New York, arrivano i vigili per le bici

Bologna sostituisce l'amianto col solare AT&T, insieme al partner GoalZero, ha lanciato il progetto pilota "Street Charge". La Grande Mela sarà punteggiata da stazioni mobili, alimentate a energia solare, pubbliche e gratuite da cui poter ricaricare i propri dispositivi. A New York da quest'estate lo smartphone e il tablet si potranno ricaricare anche al parco grazie all'energia dei raggi solari. L'operatore di telefonia, insieme al partner GoalZero, ha lanciato il progetto pilota. La Grande Mela sarà punteggiata da stazioni mobili, alimentate a energia solare, pubbliche e gratuite da cui poter ricaricare i propri dispositivi.

25 punti di ricarica amici dell'ambiente - L'idea è nata dopo il disastro dell'uragano Sandy e il blackout elettrico che colpì la Grande Mela. Sono già operative due stazioni a Brooklyn e altre tre a Governor's Island, Union Square e al Pier 1 di Riverside Park.

Entro la fine dell'estate ce ne saranno 25. New York fa da apripista a un progetto che potrebbe in futuro essere ampliato, nella metropoli e anche ad altre città negli Usa. Le stazioni rimarranno operative come test fino a ottobre e un monitoraggio del loro utilizzo indicherà in quali aree della metropoli occorrerà potenziare il servizio. Le stazioni comprendono sei connettori di vario tipo, adatti per iPhone, iPad, dispositivi Android e Windows Phone. Sono alimentate da tre pannelli solari da 15 watt e da una batteria da 168 watt/h, abbastanza per consentire alle stazioni di funzionare per alcuni giorni senza esposizione ai raggi solari.