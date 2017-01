Il pannello solare sta sul balcone

foto Afp Correlati Il 90% degli italiani dice no al carbone

La potenza di 2mila soli in una parabola “Pippy-Energy for all” e non necessita di autorizzazioni o allaccio alla rete elettrica. Il dispositivo raccogli-energia può essere posizionato su balconi, terrazzi o giardini di abitazioni residenziali. L'impianto fotovoltaico da balcone è arrivato in Italia. Si chiamae non necessita di autorizzazioni o allaccio alla rete elettrica. Il dispositivo raccogli-energia può essere posizionato su balconi, terrazzi o giardini di abitazioni residenziali.

Alternativa mobile - Una soluzione alternativa al classico impianto che non richiede installazione da parte di tecnici e ha il vantaggio di essere portatile e spostabile. Consente di alimentare in sicurezza tutti gli elettrodomestici di uso comune come lampadine, televisori, frigoriferi o computer e anche le apparecchiature a 230V grazie all'inverter incorporato.



Il sistema, realizzato dall'azienda italiana Ri-Ambientando, è stato pensato in versioni da 1.200 W/h e 2.400 W/h e l'energia convertita viene immessa nel regolatore di carica che si occupa di fornire un'uscita stabilizzata per la batteria di accumulo.



Antonio Fischetto, responsabile di Ri-Ambientando ha spiegato: "Pensiamo che il nostro sistema sia la soluzione più adatta per chi vuole risparmiare e tutelare l'ambiente. Grazie alle sue peculiarità è un prodotto che viene incontro alle esigenze di chi, finora, non ha potuto dotarsi di un impianto fotovoltaico fisso".