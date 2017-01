Umbria, un cuore verde per l'ambiente

foto Ufficio stampa Correlati ColtivaMi, Milano diventerà un enorme orto

Cresce la spesa "a chilometri zero" "Green Heart Quality", è stato ideato dalla Regione Umbria per sostenere e dare il giusto rilievo a quelle realtà che spiccano nell'ambito del rispetto dell'ambiente. Dalle strutture turistiche ecologiche ai cibi a basso impatto ambientale, dall’edilizia sostenibile al recupero degli alimenti per fini ambientali e solidali. Non poteva che essere la regione "Cuore verde d'Italia" la prima a dotarsi di un marchio di sostenibilità ambientale. Si chiama, è stato ideato dallaper sostenere e dare il giusto rilievo a quelle realtà che spiccano nell'ambito del rispetto dell'ambiente. Dalle strutture turistiche ecologiche ai cibi a basso impatto ambientale, dall’edilizia sostenibile al recupero degli alimenti per fini ambientali e solidali.

Come ottenerlo - I requisiti richiesti ai concessionari variano per tipologia di richiedente e progetto, tuttavia in comune hanno la riduzione delle emissioni di CO2, l’utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio di risorse come l’acqua, la raccolta differenziata al 100% e così via. I primi a ottenere il green heart quality, dimostrando di aver creduto ed investito negli anni nella green economy, appartengono ai settori turistico-ricettivo (Valle di Assisi, Roccafiore, Belmonte), edile (SAME, DUOarchitects, Italgest), agroalimentare (Costa d'Oro, LeCimate), degli eventi per citare solo alcuni esempi. Ci sono poi interessanti progetti presentati da scuole e da associazioni e numerose manifestazioni di interesse da aziende piccole e grandi, da imprese che guardano all’internazionalizzazione e da altre che aspirano ad attrarre i nuovi consumatori eco-attenti.



Il vantaggio di un unico logo per tutti i settori - L'idea è quella di racchiudere sotto un unico simbolo tutte le eccellenze green, esaltando il lavoro di chi sceglie di percorrere la strada della competitività nell'ottica della sostenibilità ambientale. L’impatto in termini di sensibilizzazione dei cittadini a comportamenti più virtuosi viene amplificato dalla grande visibilità del marchio. Da oggi in Umbria si può scegliere di alloggiare in una struttura certificata green heart quality, acquistare prodotti green heart quality, comprare una casa green heart quality e così via.



Diventare green per essere competitivi - Il 30% dei consumatori sceglie green, questo è il risultato degli ultimi studi condotti. E a giudicare dalle richieste pervenute per ottenere il marchio le aziende green in Umbria non mancano. L’Umbria è la dimostrazione concreta che investire nella sostenibilità ambientale aumenta la capacità delle imprese e del territorio di essere competitivi nel mondo.