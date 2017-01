Eolico, Legambiente lancia l'allarme "Bloccati tutti gli impianti in mare"

foto Ap/Lapresse Correlati Rinnovabili, calano investimenti nel 2012: -12%

Inquinamento, arriva lo zaino misura-smog In Italia il settore dell'energia da fonti rinnovabili e in particolare dall'eolico è a rischio. La denuncia viene da Legambiente che parla del blocco di tutti e 11 i progetti di impianti off-shore (in mare) presentati. I motivi, spiega l'associazione ad un convegno organizzato dall'Anev (Associazione nazionale energia del vento), sarebbero la "burocrazia e un incredibile caos normativo", e "la pressione delle lobby delle fonti fossili".

Dal convegno realizzato in occasione della Giornata mondiale del vento che si celebra il 15 giugno, Legambiente ha ricordato che "in Italia grazie al successo dell'eolico" ci sono state "meno importazioni e inquinamento da petrolio e carbone".



In base a una stima "l'eolico - prosegue l'associazione - può arrivare a garantire il 10% dei fabbisogni elettrici italiani complessivi: allo stato attuale sono 8.383 i MW (Megawatt) installati in Italia".