Carbone, killer silenzioso: in Ue fa 2 morti l'ora

Nel Torinese punti-spesa per chi taglia la CO2 inquinamento da carbone provoca 22.300 morti premature all'anno, cioè più di due persone all'ora. A lanciare l'allarme, sulla base di una ricerca condotta dall'Università di Stoccarda, è Greenpeace che sottolinea come il carbone costi alla società e ai governi miliardi di euro nel trattamento delle malattie e nella connessa perdita di giornate di lavoro, che secondo lo studio tedesco sarebbero almeno cinque milioni l'anno. In Europa l'provoca, cioè più di due persone all'ora. A lanciare l'allarme, sulla base di una ricerca condotta dall', èche sottolinea come il carbone costi alla società e ai governi miliardi di euro nel trattamento delle malattie e nella connessa perdita di giornate di lavoro, che secondo lo studio tedesco sarebbero almeno cinque milioni l'anno.

La ricerca dell'Università di Stoccarda ha messo in evidenza come l'inquinamento atmosferico provocato dalle centrali elettriche a carbone provochi più morti rispetto addirittura agli incidenti stradali in Polonia, Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca. In particolare poi in Italia, sottolinea Greenpeace, nel 2010 si attribuiscono al carbone 521 morti premature e la perdita di circa 117.000 giornate di lavoro.



La maglia nera è stata conferita alla Polonia: da quanto emerge dall'analisi "le centrali elettriche a carbone del Paese, con oltre 5mila morti premature l'anno, hanno infatti il peggior impatto sulla salute di tutta l'Unione Europea e sono anche in cima alla lista delle aziende di servizi con i peggiori impatti sanitari, seguiti poi Germania, Regno Unito, Svezia, Grecia e Bulgaria".



Per quanto riguarda l'Italia, Greenpeace punta il dito contro Enel. "Alla produzione della grande multinazionale elettrica italiana è riferibile secondo la ricerca, una stima in tutta Europa di 11.660 anni di vita persi nel 2010". Enel viene inoltre classificata "la quinta peggiore compagnia a livello europeo in termini di impatti sulla salute e la quarta se si considerano gli impianti da realizzare e in via di sviluppo".