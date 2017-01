Tgcom24 > Green > Inquinamento, arriva lo zaino misura-smog

10.6.2013

Inquinamento, arriva lo zaino misura-smog

Cittadini informati e Comuni più pronti per iniziative anti-Co2 grazie al progetto Everyaware, che sta reclutando volontari in tutto il Paese per avviare le misurazioni