La Guida Blu incorona il Tirreno

Guida Blu che segnala le mete di mare e lago per una eco-vacanza di qualità e assegna ai comuni migliori le 5 vele. Una guida presentata da Legambiente e Touring club italiano. Il Tirreno è il mare più blu d'Italia e la località regina dell'estate è Posada (Nuoro). Tra le regioni spiccano Sardegna e Puglia.

Mare da sogno - La 13esima edizione della Guida Blu fa sventolare le 5 vele su 15 comuni in cui si coniugano "buon turismo e qualità ambientale, grazie a un'offerta di alto livello": Posada (Nu), Santa Marina Salina (Me), Pollica (Sa), Castiglione della Pescaia (Gr), Villasimius (Ca), S. Vito lo Capo (Tp), Capalbio (Gr), Baunei (Og), Ostuni (Br), Bosa (Or), Melendugno (Le), Vernazza (Sp), Otranto (Le), Maratea (Pz), Nardò (Le). Tra le new entry Vernazza, Otranto, e Nardò. Le regioni in testa, oltre a Sardegna e Puglia, sono Toscana, Sicilia, Basilicata, Campania e Liguria.



I laghi - Le 5 vele sventolano anche sui laghi, in particolare sul Trasimeno e in Trentino Alto Adige. Nella sezione dedicata ai laghi, delle 75 località segnalate, in 6 hanno meritato il pieno dei voti: in testa Tuoro sul Trasimeno (Pg); al secondo posto per Appiano sulla Strada del Vino (Bz) sul Lago di Monticolo, seguito da Fiè allo Sciliar (Bz) sul Lago di Fiè in Trentino Alto Adige, Massa Marittima (Gr) sul Lago dell’Accesa, Molveno (Tn) sull’omonimo Lago in Trentino e Bellagio (Co) sul lago di Como.



Antidoto alla crisi - Angelo Gentili, responsabile Turismo di Legambiente ha dichiarato: "Le località premiate rappresentano il miglior antidoto alla grave crisi economica che sta attraversando il nostro Paese. Per questo Legambiente lancia oggi il portale nazionale del turismo sostenibile: un sito di servizi, proposte, idee e informazioni dedicato ai turisti e ai viaggiatori".



Franco Iseppi, presidente del Touring club italiano, afferma che la Guida Blu "testimonia il desiderio di promuovere un turismo balneare sostenibile che tuteli il nostro paesaggio e le nostre coste". Infine, Legambiente lancia, attraverso i social network, il concorso "La più bella sei tu", con cui invita tutti a scegliere e segnalare la spiaggia più bella d’Italia.