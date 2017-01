Torino, il bus tarda? L'azienda paga

foto Afp Correlati Legambiente, sempre meno italiani sul bus

Entro il 2019 un milione di bus a metano Facile dire ai cittadini: "Prendete i mezzi pubblici" se poi a dover subire ritardi e disagi è sempre chi sceglie di lasciare la macchina a casa. A cambiare le carte in tavola interviene un'iniziativa torinese che potrà dare uno slancio alla mobilità sostenibile. D'ora in poi, infatti, a Torino i ritardi dei mezzi pubblici saranno indennizzati con tre euro.

Come funziona - Il rimborso scatterà per ritardi a partire dai 15 minuti sui bus a intervallo, dai 30 per quelli a orario, dai 45 per i tram. Oppure in caso di soppressione della metropolitana. L'iniziativa è frutto di un accordo tra Comune, Gruppo torinese trasporti (la società che si occupa dei mezzi pubblici nel capoluogo piemontese) e associazioni dei consumatori. Il progetto è reso possibile da un sistema informatico di rilevamento dei movimenti dei mezzi che permetterà di verificare la fondatezza dei reclami.



Antidoto alla crisi - L'assessore comunale ai Trasporti, Claudio Lubatti ha detto: "In un momento di crisi così difficile, intese come questa rappresentano il modo migliore per affrontare la situazione".



L'amministratore delegato della Gtt, Roberto Barbieri, ha aggiunto: "Proprio nelle crisi, il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio fondamentale. Per noi sono stati anni difficili, abbiamo cercato di gestire i tagli nelle risorse nel modo migliore, razionalizzando l'azienda e la rete, e intensificando i controlli sui mezzi per far salire i ricavi".



A chi rivolgersi - Per ottenere il rimborso, sotto forma di un buono spendibile per qualunque servizio aziendale (oltre ai mezzi, Gtt gestisce parcheggi, l'ascensore della Mole Antonelliana, battelli sul Po e cremagliera che porta sulla collina di Superga), è necessario presentare il reclamo entro cinque giorni. Per posta elettronica (gtt@gtt.to.it), posta elettronica certificata (gtt@pec.gtt.to.it), oppure per fax al numero 0115764961. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.gtt.to.it o al numero verde 800019152.