Cresce il riciclo della plastica

Nel 2012 sono stati risparmiati 7mila GWh di energia grazie al riciclo degli imballaggi in plastica provenienti dalle raccolte differenziate. Il riciclo e recupero ha consentito di evitare l’immissione in discarica di 22 milioni di metri cubi di rifiuti. Il settore ammortizza bene gli effetti della crisi in base al bilancio dell'attività del 2012 di, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.