Oms: "C'è il clima alterato dietro le alluvioni"

Le inondazioni, come quelle che stanno colpendo l'Europa centrale in questi giorni, sono il disastro naturale più comune e che ha fatto più vittime nel Vecchio Continente nell'ultima decade. In totale, sono state coinvolte da questo tipo di disastri più di 3,4 milioni di persone, cifra destinata ad aumentare per le più frequenti piogge torrenziali causate dai cambiamenti climatici Lo afferma uno studio pubblicato dall'ufficio europeo dell'Oms.