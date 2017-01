Ridurre gli sprechi per salvare il pianeta

foto Ap/Lapresse “Le regioni industrializzate sprecano quasi 300 milioni di tonnellate di cibo nella catena che va dal produttore al consumatore. Questo ha un valore di mille miliardi di dollari, una cifra grazie alla quale si potrebbero nutrire 870 milioni di persone che ogni giorno muoiono di fame”. L’allarme è lanciato da Achim Steiner, direttore generale dell’Unep, l’agenzia O.N.U. per l’ambiente che il 5 giugno celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita per ricordare la Conferenza di Stoccolma del 1972 nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

Il tema della giornata di quest’anno è “Think.Eat.Save”, una campagna contro lo spreco e la perdita di cibo che incoraggia ciascuno a limitare la propria impronta alimentare. “Ridurre il cibo sprecato è una sfida economica, etica e ambientale che lega i principali problemi che ha oggi il pianeta, dalla fame ai cambiamenti climatici” continua Steiner “uno dei modi per vincerla è guardare a come le antiche culture danno valore ad ogni singolo boccone, e valutare come imitarle”.

In tema di conservazione di cibo il mondo moderno ha molto da imparare per esempio, dalle truppe di Gengis Khan che facevano essiccare la carne così a lungo da ridurre una mucca ad un blocchetto delle dimensioni di un pugno e che era capace di sprigionare tutto il suo apporto proteico una volta messo in una zuppa. I cavalieri turchi invece, avevano l’abitudine di cavalcare tenendo la carne pressata sotto le selle. Le tribù Inuit, ancora oggi preparano il Kiviak-a facendo fermentare carne di un piccolo uccello marino all’interno di un sacco di pelle di foca per diversi mesi. Anche i vegetali, sottolinea l’ Unep, possono andare incontro a lunghe conservazioni: in Sud America il “Chuno”, alimento di origine pre Inca, è una patata “liofilizzata” attraverso l’esposizione alternata al freddo notturno e al caldo torrido diurno che può durare anni. In Nigeria si produce il “Garri” facendo cuocere e fermentare i tuberi della Cassava. Questi casi mopstrano quanto ci sia da imparare dagli avi per cambiare il modo in cui si compra, immagazina e consuma il cibo, per garantire a tutti un futuro.