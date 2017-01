Il verde di città salva il clima

foto Afp Correlati Case sugli alberi, sì ma solo per i turisti

La casa si "elettrizza" con le alghe Il verde salverà il mondo. L'Europa fronteggerà i sempre più frequenti fenomeni atmosferici estremi, come ondate di calore e alluvioni, promuovendo l'uso di tetti, muri e parchi "verdi". Pia Bucella, a capo della Direzione generale Natura della Commissione Ue ha spiegato: "Sono le cosiddette "infrastrutture verdi", strumenti low cost che possono essere impiegati in città per adattarsi ai cambiamenti climatici".

Mitigazione naturale - Queste eco soluzioni consentono di tenere le ondate calore sotto controllo e forniscono un sistema per combattere anche inondazioni e alluvioni perché contribuiscono al loro contenimento. Secondo Bucella, inoltre: "Hanno anche effetti benefici in termini di qualità della vita” per i cittadini europei. A livello Ue, continua: “Non abbiamo mai valutato i benefici forniti da nostri ecosistemi e i costi di un loro mancato impiego al meglio delle possibilità". Gli ecosistemi naturali, l'infrastruttura verde numero uno già presente in tutta Europa, da continuare a difendere. La ricetta per l'adattamento all'emergenza clima sarà costituita da un mix diverso a seconda del Paese, ma sicuramente secondo Bucella "è obbligo di tutti gli Stati membri mantenere lo stato di conservazione dei siti della rete europea Natura 2000".