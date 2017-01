Test per cosmetici senza uso di animali

foto Afp Correlati Cosmetici: stop ai test su animali New Castle University durante la conferenza "In vitro testing industrial platform". Ora che nell'Unione europea sono fuorilegge i test su animali per i cosmetici , gli scienziati hanno brevettato un nuovo esame di laboratorio per verificare le reazioni di sensibilizzazione dovute al make up o a nuovi farmaci. E' stato presentato a Bruxelles dai ricercatori delladurante la conferenza "In vitro testing industrial platform".

Il metodo offre una valida alternativa all'uso dei test sugli animali nei laboratori, tra l'altro banditi da marzo di questo anno dalla legge europea sui cosmetici e ancora non del tutto rimpiazzati.



Anne Dickinson dell'istituto di medicina molecolare universitario che ha messo a punto la tecnica, ha spiegato: "Il sistema parte dall'impiego di cellule prelevate da campioni di sangue umano, differenziate in cellule dendritiche che attivano i linfociti T e una cascata di citochine per predire le reazioni di sensibilizzazione cutanea e avverse da ingredienti cosmetici o da nuovi farmaci. Il test offre una accurata e rapida alternativa all'impiego degli animali ed è stato già sperimentato con successo da alcune aziende farmaceutiche".