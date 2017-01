Sardegna, un'auto su 3 è da "rottamare"

Sotto la media nazionale - La situazione della Sardegna è peggiore di quella media nazionale. Infatti, sull'intero circolante nazionale la quota di auto precedenti Euro 3 è del 33,68%. La situazione peggiore si registra in Ogliastra con una percentuale che arriva al 46,71 per cento. Poi c'è la provincia di Nuoro al 43,19 per cento seguita dal Medio Campidano (40,01). In Sardegna le auto più nuove circolano nella provincia di Sassari: le vetture troppo “anziane” sono solo il 32,83 per cento, sotto la quota nazionale. Bene anche Cagliari, attestata sul 32,87 per cento. La situazione generale è critica. Ed è destinata a peggiorare perché, secondo Continental, la crisi economica induce gli automobilisti a rinviare la decisione di acquistare una nuova vettura.

Sud Italia inquinante - Le regioni con il parco più inquinante sono Campania, Calabria e Basilicata, mentre le regioni virtuose sono Trentino Alto Adige, Toscana e Lombardia.