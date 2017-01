Legambiente ripulisce le spiagge

foto Ente del Turismo Correlati Italia nella top ten per qualità di siti balneari

Aumentate le spiagge da Bandiera Blu Legambiente che hanno passato l'ultimo week-end di maggio a ripulire spiagge e fondali italiani. Venticinque tonnellate di rifiuti di ogni genere, dai mozziconi agli elettrodomestici, sono state raccolte dai volontari diche hanno passato l'ultimo week-end di maggio a ripulire spiagge e fondali italiani.

Tradizione da 24 anni - In un centinaio di località balneari sono stati rimossi rifiuti di ogni genere. Mozziconi e filtri di sigarette, di gran lunga i più numerosi, seguiti da bottiglie e sacchetti di plastica, catrame, recipienti metallici ed elettrodomestici. In molti comuni sono state coinvolte le scuole locali e per Legambiente “Spiagge pulite” è stata l'occasione per diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale attraverso incontri, punti informatici e giochi di gruppo per i più piccoli.



Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente, ricorda: "Sono 24 anni che organizziamo "Spiagge e fondali puliti" e continueremo a portare avanti l'iniziativa nella speranza che in un giorno non lontano non sia più necessario andare a raccogliere spazzatura gettata in mezzo alla natura, sui litorali o direttamente in mare. La partecipazione a questa campagna è cresciuta con costanza, ma l'ignoranza di chi abbandona i rifiuti va combattuta ancora, con forza, così come i comportamenti illegali".



A seguito dell'iniziativa Legambiente ha anche lanciato un concorso per scegliere la "spiaggia più bella d'Italia". Si può votare attraverso i social network o sul sito dell'associazione e la vincitrice verrà resa nota il 7 giugno a Roma durante la presentazione della Guida Blu 2013, realizzata insieme al Touring Club.