Parchi in festa per una settimana

foto Ufficio stampa Correlati Meno crimini con il verde di città

Sono italiani i parchi Ue con più tipi di animali "Giornata europea dei parchi", dal 24 maggio al 2 giugno, nei parchi, nelle riserve e nelle aree marine protette lungo tutta la penisola e in tutta Europa. Uscite subacquee con pulizia dei fondali, pic-nic sostenibili, pulizia della spiagge, visite ad aziende agricole dei parchi, trekking, liberazione di rapaci, attività di educazione ambientale, mostre, visite speleologiche. Queste le iniziative delladal 24 maggio al 2 giugno, nei parchi, nelle riserve e nelle aree marine protette lungo tutta la penisola e in tutta Europa.

Tutti possono raccontare il "proprio" parco - L'iniziativa della Federazione europea dei parchi (Europarc) si festeggia il 24 maggio per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. La Giornata ha l'obiettivo quello di raccontare "Il mio parco. La mia passione. La mia storia". Tramite le parole, la musica, i video e altre forme d'arte, i gestori delle aree protette daranno l'opportunità a tutti di raccontare la propria esperienza e le proprie emozioni vissute all'interno di un Parco.



Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente, ha dichiarato: "Il nostro patrimonio di aree protette è fondamentale non solo dal punto di vista naturalistico ma anche per il contributo economico, culturale e sociale che queste apportano al Paese. Per rilanciare l'azione dei parchi in questa fase difficile e per valorizzare il contributo delle aree protette auspichiamo che il Ministro dell'Ambiente promuova la terza Conferenza nazionale delle aree protette".