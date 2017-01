Boom di vendite, la bici sorpassa l'auto

foto Afp Correlati In bici lungo il Po per VenTo In Italia si vendono più bici che automobili. Il record delle due ruote, secondo il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Erasmo D'Angelis, è frutto di "una rivoluzione silenziosa". Il veicolo green è sempre più apprezzato, sia a causa del caro carburante, sia per una crescente sensibilità ambientale. E D'Angelis annuncia che "sono allo studio del ministero misure anche innovative per incentivare l'uso della bicicletta".

Nel 2012 1.650.000 di bici contro 1.400.000 di auto - "Nel 2011 i veicoli immatricolati in Italia sono stati infatti 1.748.000 circa e le biciclette 1.750,000, nel 2012 i veicoli 1.400.000 e le biciclette 1.650.000 - ha spiegato D'Angelis -. Una frenata al trend di crescita che ci aveva portato al record di 62 veicoli ogni 100 abitanti, neonati compresi, nelle maggiori 50 città italiane, un terzo in più della media europea".



Incentivi dai Comuni per la "mobilità ecologica" - "Molti Comuni - ha sottolineato il sottosegretario - nonostante i tagli stanno incoraggiando la nuova mobilità urbana ecologica. Ma sono allo studio del Ministero misure anche innovative per incentivare l'uso della bicicletta e collegare sempre più le piste ciclabili sicure agli itinerari casa-lavoro-scuola, garantendo sicurezza stradale. E' la strada giusta anche per aumentare la qualità dell'aria, la qualità della vita degli italiani, l'attrattività e la competitività delle nostre città uniche al mondo".