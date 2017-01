Il gioiello più green è una piantina

foto Sito ufficiale Correlati La pianta si fa gioiello

I pali della laguna diventano gioielli Wearable planter, uno studio di arte e design di Atlanta. Nel Fiori e piante da indossare come gioielli. E' l'idea diuno studio di arte e design di Atlanta. Nel sito si legge un vero e proprio manifesto ecologista: "Crediamo che il mondo sarebbe un posto più felice se persone apprezzassero la natura un po' di più e se portassero sempre con sé una pianta vicino al cuore".

Vasetti stampati - Così piantine minuscole dentro vasetti diventano di volta in volta ciondoli di collane, spille o insoliti decori per biciclette. Tutto viene prodotto con stampanti 3D.



Questa tecnologia permette ai designer di creare oggetti su misura di forme più complesse rispetto alle vecchie tecniche artigianali. Inoltre, questo consente di minimizzare gli sprechi in fase di produzione.