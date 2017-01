Greenpeace,biodiversità da tutelare

foto Greenpeace Correlati Meraviglie faunistiche da tutelare

CO2 mette a rischio flora e fauna Giornata mondiale della biodiversità. Quest’anno il tema scelto è l'acqua, per questo Greenpeace ha selezionato una serie di immagini che raccontano le meraviglie di questo elemento. Il 22 maggio si celebra in tutto il mondo la. Quest’anno il tema scelto è l'acqua, per questoha selezionato una serie di immagini che raccontano le meraviglie di questo elemento.

Fauna da proteggere - Un'occasione per osservare la bellezza di spugne e coralli della nostra Sicilia e tutelarla dalle minacce delle trivelle petrolifere. Ma con uno sguardo anche alla barriera corallina dell’Indonesia, un paradiso della Terra dove si è appena concluso il tour della nave di Greenpeace "Rainbow Warrior".



Senza dimenticare gli animali in pericolo per il cambiamento climatico, dall’orso polare alla volpe artica, dal tricheco alla civetta delle nevi, tutti animali dell’Artico, dove Greenpeace chiede l’istituzione di un Santuario mondiale per la protezione di questo ambiente minacciato dalla pesca eccessiva e dalle trivellazioni petrolifere.